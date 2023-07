Parma | continua la trattativa per Zanimacchia

(Di domenica 2 luglio 2023) I ducali attendono la risposta della Cremonese: tre milioni sono troppi, forse qualcosa in meno per trovare l'accordo

Parma, continua la trattativa con la Cremonese per Zanimacchia: no ad un nuovo prestito TUTTO mercato WEB

I ducali attendono la risposta della Cremonese: tre milioni sono troppi, forse qualcosa in meno per trovare l'accordo ...Tra l’attaccante e i rossoverdi siamo ai saluti, l’attaccante potrebbe essere già a inizio settimana in Emilia. Tra Anthony Partipilo e il Parma, è cosa praticamente fatta. A quanto pare, le due socie ...