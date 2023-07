Parma | Buffon rifiuta l’Arabia Saudita

2023 - 07 - 02 14:47:05, tre opzioni per il futuro Tre opzioni per il futuro di Gianluigi. Il portiere potrebbe rimanere al, con cui ha un contratto fino al 2024, accettare una ...pensa al ritiro Il portiere campione del Mondo, ex leggenda della Juventus e attualmente in forza alstarebbe pensando di appendere gli scarpini al chiodo una volta per tutte.ha ...... alla sua vita privata e, se arriverà, magari ad un nuovo ruolo dirigenziale, forse nello stessose il presidente Kyle Krause intenderrà proporglielo. Il contratto che legaai Crociati ...

Per Buffon potrebbe essere arrivato il momento del ritiro dal calcio: le alternative sono continuare col Parma o... l'Arabia Saudita ...E’ stato il numero uno per tanti anni , lui Gigi Buffon , il portiere per antomomasia , potrebbe appendere le scarpette al chiodo , dopo tanti anni di attività e tanti scudetti e trofei conquistati. P ...