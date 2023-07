Parcheggio condominiale | quali sono le regole e chi ne ha diritto

(Di domenica 2 luglio 2023) Spesso oggetto di contesa fra condomini, anche la gestione dei posti auto è soggetta, come le altre parti comuni, alle delibere assembleari. Oltre che, naturalmente, al buon senso

Pertanto, se i locali o gli spazi adibiti ad autorimessa privata o a spazioper ilrispettano la normativa oggi esistente, non è prevista alcuna cautela o accorgimento ...Lo straniero non rispettava le prescrizioni avvicinando nuovamente la donna nelcostringendola a sporgere una nuova denuncia che portava all'aggravamento del provvedimento con ...Chieti. Casenel degrado, scatta la protesta. Nelle abitazioni di via generale Carlo Spatocco c'è una ... 'Venerdì 23 giugno causa tubi di scarico dell'intero palazzo e fogna...

Parcheggi in cortile Sì all’utilizzo a turni (anche a pagamento) - ItaliaOggi.it Italia Oggi

Respinto dal Tar l’ennesimo ricorso dei residenti contro il parcheggio interrato di San Babila. La nota di chiarimenti del prof universitario: ok le valutazioni dei progettisti e il monitoraggio.Nel parcheggio del condominio hanno trovato feci sul suolo nonché uno scooter completamente sporco di urina. In quei palazzi abitano… Leggi ...