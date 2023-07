Papa Francesco | “Il cristiano non crede agli oroscopi o alle carte”

(Di domenica 2 luglio 2023) CITTÀ DEL VATICANO – “Ilnonsuperstizioni, come la magia, le, glio cose simili”. Lo ha dettoall’Angelus, commentando il Vangelo di oggi nel quale si parla del profeta. “C’è chi lo immagina come una sorta di mago che predice il futuro; questa è un’idea superstiziosa”, ha sottolineato il pontefice. L'articolo L'Opinionista.

Diventa perciò assolutamente necessario anzitutto chiarire a chi e a che cosa si riferisce. Il che cosa è forse, almeno in parte, spiegato nella frase immediatamente successiva: ...a maggio aveva chiesto a Zuppi, capo della conferenza episcopale italiana, di svolgere una missione di pace per cercare di aiutare a porre fine alla guerra in Ucraina. Zuppi ha ...... arcivescovo di Bologna e presidente della Conferenza episcopale italiana, di ritorno da Mosca dopo la missione speciale che ha compiuto in terra russa in nome di. 02 lug 13:49 La ...

Il Papa contro oroscopi e cartomanti, solo superstizioni Agenzia ANSA

CITTÀ DEL VATICANO - "Il cristiano non crede alle superstizioni, come la magia, le carte, gli oroscopi o cose simili". Lo ha detto Papa Francesco ...Il presidente della Cei, a Bologna per il decennale del primo viaggio apostolico del Papa a Lampedusa, parla della missione in Russia ...