Papa Francesco condanna rogo Corano in Svezia

(Di domenica 2 luglio 2023) "La libertà di espressione non dovrebbe essere usata come scusa per offendere gli altri"“respinge” e “” ildelindurante una manifestazione che si è tenuta il 28 giugno davanti alla moschea di Soedermalm, a Stoccolma. “La libertà di espressione – spiega il Pontefice in un’intervista a Hamad Al Kaabi pubblicata sul giornale degli Emirati Arabi Uniti ‘Al-Ittihad’ dicendosi indignato – non dovrebbe essere usata come scusa per offendere gli altri”. “La nostra missione – sottolinea – è trasformare il senso religioso in cooperazione, fratellanza e atti concreti di bene”. Oggi, spiega, “abbiamo bisogno di costruttori di pace, no di istigatori dei conflitti. Abbiamo bisogno di vigili del fuoco, non di piromani. Abbiamo bisogno di predicatori, di ...

" Sono indignato e disgustato da tali azioni. Qualsiasi libro considerato sacro dalla sua gente va rispettato per rispetto di chi ci crede. La libertà di espressione non dovrebbe mai essere usata come ...