“Papà è morto da poco ma mia madre ha già cambiato 5 fidanzati”

Il grande Pontefice Leone XIII, che era nato nel 1810 eil 20 luglio 1903, cioè 120 anni fa, ebbe in tutta la sua vita un disegno unitario " oggi si direbbe una vera e propria strategia globale " nell'ambito del quale la stessa Rerum Novarum per ...Ora incontrerai il mio, il tuo amico Angelo'. Gli fa eco l'ex consigliera Anna Petrone: 'La scomparsa di Carmine Gonnella lascia un vuoto enorme... a Carmine mi lega il ricordo della mia ...Mi veniva in mente di Gesù sulla croce e tutti parlavano male di lui, poi, dopo, tutti lo glorificavano". Joseph Ratzinger indossa le scarpe che gli donò l'amico calzolaio anche nell'eterno ...

Papà muore per una malattia e lascia cinque figli: tutta Bologna ... il Resto del Carlino