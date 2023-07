Paolo Bonolis | l’addio a Ciao Darwin è da brividi | «Questa è l’ultima edizione | vi ricorderò per sempre»

Leggi su newscronaca.myblog

(Di domenica 2 luglio 2023) Dopo la fine del matrimonio con Sonia Bruganelli, anche quella di una delle sue creature più importanti:. «», ha detto, in un discorso rivolto a tutti i partecipanti al termine delle riprese della nona. Il conduttore, con un calice di prosecco in mano, si è rivolto alle persone che hanno lavorato alla realizzazione del programma. Ecco cosa ha detto. Il discorso dial termine di«Vi ringrazio di avermi fornito tutte le armi necessarie affinché anchenonaandasse a buon fine. Gli ascolti non li so… intanto spero che siate stati tutti bene, che vi siate ...