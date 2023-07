Pallanuoto | World Cup | gli azzurri battono gli Usa 15-12 e volano in finale contro la Spagna

(Di domenica 2 luglio 2023) Los Angeles, 2 lug. -(Adnkronos) - Il Settebello supera 15-12 gli Stati Uniti e si qualifica per ladellaCup. L'Italia sfiderà a Los Angeles oggi alle 19 ora californiana (le 4 di lunedì mattina in Italia) i campione del mondo dellache hanno battuto 10-8 l'Ungheria. Glistrappano anche il pass per i Mondiali di Doha 2024. La nazionale di Alessandro Campagna - argento iridato a Budapest 2022 - si conferma squadra stratosferica; sotto 9-7 a metà del terzo tempo piazza un 5-0 di break con le doppiette di Cannella e di Di Somma, autore di una cinquina, e i gol di Di Fulvio che vale il 12-9 dopo tre quarti di gara. Gli statunitensi tornano sul -2 in avvio di ultima frazione con Daube; poi arriva lo strappo decisivo deglicon il tap-in di Presciutti e la meravigliosa ...

