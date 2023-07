Pallanuoto | l’Italia batte gli USA ed è in finale di World Cup! Pass ai Mondiali 2024 per il Settebello

Leggi su oasport

(Di domenica 2 luglio 2023) A Los Angeles (USA) la Super Final dellaCup dimaschile vedràsfidare la Spagna nell’ultimo atto della competizione, previsto alle ore 04.00 italiane della prossima notte: ile gli iberici inoltre conquistano i due posti in palio per idi Doha. In semigli azzurri superano gli USA padroni di casa per 15-12 e cercheranno la rivincita delladei2022 persa ai tiri di rigore contro la Spagna, che regola per 10-8 l’Ungheria. Nelle semifinali per il 5° posto la Romania sorprende la Serbia per 17-14 e la Grecia liquida la Germania per 19-6. Il match tra Italia ed USA vede gli statunitensi partire meglio e firmare il primo break che vale il 2-0....