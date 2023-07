Pallanuoto | il Settebello batte gli USA e vola in finale

(Di domenica 2 luglio 2023) Ilindi World Cup e stacca il biglietto per i Mondiali didi Doha 2024. A Los Angeles la nazionale di Alessandro Campagna15-12 gli Stati Uniti padroni di casa e ora si prepara ad affrontare la Spagna nella sfida per il titolo (si gioca quando in Italia...

Il ct delAlessandro Campagna commenta così il successo per 15 - 12 sugli Stati Uniti che qualifica gli azzurri alla finale di World Cup, dove sfideranno i campioni del mondo in carica ...Abbiamo recuperato immediatamente e da quel momento si è visto unperfetto'. Soddisfatto anche il C. T. Sandro Campagna : 'Abbiamo disputato una grandissima partita giocata da entrambe le ...... 10 - 8, ma soltanto nell'ultimo quarto la squadra allenata da Varga limita i danni con un parziale di 4 - 1, quando i campioni del mondo risparmiano energie in vista del: sarà un ...

Pallanuoto, l'Italia batte gli USA ed è in finale di World Cup! Pass ai Mondiali 2024 per il Settebello OA Sport

L'Italia di Sandro Campagna vola in finale di World Cup contro gli iberici dopo aver battuto 15-12 gli Stati Uniti ...E' stato un Settebello sfavillante quello sceso in acqua stanotte contro i padroni di casa degli Stati Uniti nella semifinale della World Cup. Il team diretto dal CT Campagna si è infatti imposto 15-1 ...