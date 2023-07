Palio Siena 2023 | oggi 2 luglio la sfida in piazza del Campo | dove vederla in tv

Leggi su sbircialanotizia

(Di domenica 2 luglio 2023) Trasmessa in diretta televisiva su La7 a partire dalle 17:30didomenica 2laindelsaranno 10 le Contrade (Istrice, Drago, Torre, Chiocciola, Aquila, Giraffa, Selva, Onda, Nicchio e Tartuca) a correre in onore della Madonna di Provenzano. La Carriera sarà trasmessa in diretta televisiva su La7 a partire dalle 17:30. La telecronaca sarà a cura di Pierluigi Pardo affiancato da Giovanni Mazzini. Tra le Contrade favorite oltre all’Onda, figurano la Selva, con il cavallo Violenta da Clodia montato dal fantino Giovanni Atzeni detto Tittia, e la Torre con il cavallo Zio Frac e il fantino Giuseppe Zedde detto Gingillo. Quotato anche il Drago con Ungaros e Andrea Coghe detto Tempesta. ...