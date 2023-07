Palio di Siena | vince la Selva Tittia fa il record di vittorie consecutive

(Di domenica 2 luglio 2023) Giovanni Atzeni () su Violenta da Clodia per la contrada dellaildi. La corsa (la `carriera´) del 2 luglio è definitadi Provenzano, in onore della Madonna di ...

La contrada della Selva ha vinto ildi, corso stasera in piazza del Campo, dedicato alla Madonna di Provenzano con il cavallo Violenta da Clodia montato dal fantino Giovanni Atzeni detto Tittia. Atzeni , sardo, ha condotto ...La sua carriera è stata lunga e ricca di successi, non solo aldi, ma anche a Asti, Legnano e Fucecchio. Nell'albo d'oro dei fantini Tittia adesso è quarto da solo, dietro a Aceto, ...Leggi Anchedidell'Assunta 2022, vince la contrada del Leocorno Leggi Anche Coronavirus, annullato ildi: non succedeva dal Dopoguerra TI POTREBBE INTERESSARE

Selva trionfa al Palio di Siena, record per il fantino Tittia Agenzia ANSA

La squadra campana infatti ha vinto 21 delle 24 partite giocate con appena 2 pareggi e 1 sola sconfitta. La protesta sul web dei tifosi della Juventus. Alcuni tifosi della Juventus stanno parlando in ...Come lui nessuno prima. Il fantino Giovanni Atzeni, detto Tittia, ha vinto ancora una volta il Palio di Siena. È il suo quinto successo consecutivo, un record nella storia della manifestazione, e il s ...