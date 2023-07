Palio di Siena | vince la Selva | quinto successo di fila per Tittia | che entra nella storia

(Di domenica 2 luglio 2023) La contrada dellaha vinto ildella Madonna di Provenzano, che annualmente si disputa il 2 luglio in piazza del Campo a. Decima vittoria per il fantino Giovanni Atzeni, conosciuto come, alconsecutivo

20.40, vince la Selva con Tittia La Contrada della Selva con Tittia su Violenta da Clodia, vince per la quinta volta consecutiva ildi. E' un record assoluto. Per Tittia è il decimo ...La contrada della Selva ha vinto ildi, corso stasera in piazza del Campo, dedicato alla Madonna di Provenzano con il cavallo Violenta da Clodia montato dal fantino Giovanni Atzeni detto Tittia, che ha condotto davanti la ...Per il fantino Tittia quinta vittoria consecutiva La Selva ha vinto ildidel 2 luglio 2023. La contrada ha trionfato con il fantino Tittia, che ha condotto alla vittoria il cavallo Violenta da Clodia. La Selva ha dominato la corsa dal primo all'ultimo metro. ...

Siena, il Palio: vince la Selva con Tittia, che entra nell'Olimpo del Palio LA NAZIONE

La Selva ha vinto il Palio di Siena del 2 luglio 2023. La contrada ha trionfato con il fantino Giovanni Atzeni detto Tittia, che ha condotto alla vittoria il cavallo Violenta da Clodia, una femmina ba ...La contrada della Selva ha vinto il Palio di Siena, corso stasera in piazza del Campo, dedicato alla Madonna di Provenzano con il cavallo Violenta da Clodia montato dal fantino Giovanni Atzeni detto T ...