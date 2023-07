Palio di Siena | vince la contrada Selva con Tittia

Aldiper la quinta volta vince la contrada Selva con Tittia. Questo il soprannome di Giovanni Atzeni. La corsa (la 'carriera') del 2 luglio è definitadi Provenzano, in onore della ...Tittia conduce la Selva alla vittoria neldidel 2 luglio 2023. Il fantino 38enne ha trionfato con il cavallo Violenta da Clodia, una femmina baio di 10 anni, centrando la quinta vittoria consecutiva nel(la sesta in totale) ...Fotogallery - Omicidio Primavalle, fiaccolata e fiori per Michelle Causo RISULTATO STORICOdi, il trionfo della Selva e del fantino Tittia Il viaggio durerà 20 mesi Genova: salpa la ...

Il Palio dell’Assunta 2023 si è chiuso con la vittoria della contrada della Selva grazie al fantino Giovanni Atzeni, conosciuto come Tittia, in sella alla cavalla Violenta da Clodia.Tittia ha firmato una delle imprese più incredibili, affascinanti e palpitanti della storia dello sport alle nostre latitudini. Giovanni Atzeni ha vinto il Palio di Siena del 2 luglio (quello intitola ...