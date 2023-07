Palio di Siena | vince la contrada della Selva Record storico per il fantino Tittia | quinta vittoria consecutiva

(Di domenica 2 luglio 2023) Laha vinto ildidedicato alla Madonna di Provenzano. La 40esimanella storiaè stata ottenuta dal cavallo Violenta da Clodia, una femmina baio di dieci anni, montato dalGiovanni Atzeni – detto– che ha condotto davanti la carriera dall’inizio alla fine con dietro la Torre.entra nella storia deldi: il suo è il quintovintomente e il decimo in carriera. Unha corso 40 Palii e ne ha vinti 10. Nel 2019 ilha vinto con la Giraffa a ...

