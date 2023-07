Palio di Siena del 2 luglio | la contrada della Selva con Tittia vince l' edizione 2023

(Di domenica 2 luglio 2023) Laha vinto l’deldidel 2. Per il fantino Giovanni Atzeni, detto, è la quinta vittoria consecutiva. In gara erano presenti le contrade dell’Istrice, Drago, Torre, Chiocciola, Aquila, Giraffa,, Onda, Nicchio e Tartuca. La provaccia delera stata vinta dall’Aquila.

AGI - E' andata come previsto. La contrada Selva di è aggiudicata ildidi quest'anno. Nei pronostici i senesi l'avevano indicata come la contrada favorita d'obbligo, avendo la migliore accoppiata: Giovanni Atzeni detto Tittia, 9 vittorie, 38 anni, ...Aldiper la quinta volta vince la contrada Selva con Tittia. Questo il soprannome di Giocanni atzeni. La corsa (la 'carriera') del 2 luglio e' definitadi Provenzano, in onore della ...Un boato ha accolto l'ingresso dei cavalli delle dieci Contrade in piazza del Campo, dove tra pochi minuti si correrà la Carriera deldiin onore della Madonna di Provenzano. Usciti dal Cortile del Podestà di Palazzo Pubblico, i cavalli sono stati salutati da lunghi e ripetuti applausi durante il loro passaggio sulla ...

Tittia ha firmato una delle imprese più incredibili, affascinanti e palpitanti della storia dello sport alle nostre latitudini. Giovanni Atzeni ha vinto il Palio di Siena del 2 luglio (quello intitola ...Siena, 2 luglio 2023 – Tittia, il fantino che è già storia del Palio, ma si può dire leggenda grazie alla quinta vittoria consecutiva. Il trionfo con Violenta da Clodia per la Selva in questa carriera ...