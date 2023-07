Palio di Siena 2023 | Tittia vince con la Selva ed entra nella leggenda | 5 trionfi consecutivi | impresa dopo 379 anni

Leggi su oasport

(Di domenica 2 luglio 2023)ha firmato una delle imprese più incredibili, affascinanti e palpitanti della storia dello sport alle nostre latitudini. GiovAtzeni ha vinto ildidel 2 luglio (quello intitolato alla Madonna di Provenzano) ed è diventato il primo fenomeno capace di trionfare a Piazza del Campo per cinque volte consecutive: mai nessuno ci era riuscito in oltre tre secoli di storia (il celeberrimo evento nacque nel lontano 1644). Il fantino di origini sarde ha dominato la corsa con una prestazione ai limiti del surreale: è scattato in maniera perentoria dai canapi e non ha mai mollato la testa, inscenando tre giri da fuoriclasse e surclassando l’intera concorrenza.ha portato in trionfo la Contrada della, alla sua 40ma affermazione, utile per scavalcare il Drago ...