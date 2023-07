Palio di Siena 2023 | Selva vince corsa del 2 luglio

38 anni, 5 vittorie consecutive e 6 successi in totale Tittia conduce la Selva alla vittoria neldidel 2 luglio 2023. Il fantino 38enne ha trionfato con il cavallo Violenta da Clodia, una femmina baio di 10 anni, centrando la quinta vittoria consecutiva nel(la sesta in totale) ...Un autentico assolo per entrare nella storia deldi. È stato quello del fantino della Selva Giovanni Atzeni, detto Tittia, che sul cavallo Violenta da Clodia ha vinto la sua quinta carriera consecutiva, come lui nessuno mai nella storia ...La Selva ha vinto ildidel 2 luglio 2023. La contrada ha trionfato con il fantino Giovanni Atzeni detto Tittia, che ha condotto alla vittoria il cavallo Violenta da Clodia, una femmina baio di dieci anni. La ...

Chi è Giovanni Atzeni (Tittia): vittorie e guadagni del re del Palio di Siena La Gazzetta dello Sport

