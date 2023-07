Palio di Siena 2023 | Selva vince corsa del 2 luglio

(Di domenica 2 luglio 2023) (Adnkronos) – Laha vinto ildidel 2. La contrada ha trionfato con il fantino Giovanni Atzeni detto Tittia, che ha condotto alla vittoria il cavallo Violenta da Clodia, una femmina baio di dieci anni. Laha dominato ladal primo all'ultimo metro. Si tratta della 40esima vittoria nella storia della. Tittia ha centrato la quinta vittoria consecutiva stabilendo uno storico record. Nel 2019 il fantino ha vinto con la Giraffa ae con lain agosto e nel 2022 (dopo lo stop di due anni per Covid) prima con il Drago e poi con il Leocorno. Tittia ha corso in totale 36 Palii e ne ha vinti complessivamente 10. Il cavallo vincitore ha corso 4 Palii e ne ha vinti due, ...

Leggi Anchedidell'Assunta 2022, vince la contrada del Leocorno Leggi Anche Coronavirus, annullato ildi: non succedeva dal Dopoguerra TI POTREBBE INTERESSAREUn autentico assolo per entrare nella storia deldi. È stato quello del fantino della Selva Giovanni Atzeni, detto Tittia, che sul cavallo Violenta da Clodia ha vinto la sua quinta carriera consecutiva, come lui nessuno mai nella storia ...La carriera di Provenzano è da record: Giovanni Atzeni centra il suo decimo successo, il quinto consecutivo. Ma è anche doppietta nel binomio con Violenta Da Clodia

La Selva vince il Palio della Madonna di Provenzano - Siena 2 luglio 2023 La7

Come previsto, vince l cavallo Violenta da Clodia montato dal fantino Giovanni Atzeni detto Tittia. Record di vittorie per lui. La contrada della Selva ha vinto il Palio di Siena, corso stasera in pia ...Nel 2019 il fantino ha vinto con la Giraffa a luglio e con la Selva in agosto e nel 2022 (dopo lo stop di due anni per Covid) prima con il Drago e poi con il ...