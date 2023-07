Palio di Siena 2023 | Selva vince corsa del 2 luglio

(Di domenica 2 luglio 2023) Per il fantino Tittia quinta vittoria consecutiva Laha vinto ildidel 2. La contrada ha trionfato con il fantino Giovanni Atzeni detto Tittia, che ha condotto alla vittoria il cavallo Violenta da Clodia, una femmina baio di dieci anni. Laha dominato ladal primo all’ultimo metro. Si tratta della 40esima vittoria nella storia della. Tittia ha centrato la quinta vittoria consecutiva stabilendo uno storico record. Nel 2019 il fantino ha vinto con la Giraffa ae con lain agosto e nel 2022 (dopo lo stop di due anni per Covid) prima con il Drago e poi con il Leocorno. Tittia ha corso in totale 36 Palii e ne ha vinti complessivamente 10. Il cavallo vincitore ...

