Palio di Siena 2023 | a che ora inizia domenica 2 luglio? Orario e come seguirlo in tv e streaming

Leggi su sportface

(Di domenica 2 luglio 2023) L’edizione deldidiè pronta. La corsa, in onore della Madonna di Provenzano, inizierà con le prove del mattino e lo sgombero della pista nella splendida cornice di Piazza del Campo. LA7 trasmetterà in tv eildi17:30), l’emittente infatti si è aggiudicata i diritti fino al 2025, mentre RCS MediaGroup ha i diritti digitali dell’evento. Alle 17:15 il via alla sfilata dei carabinieri a cavallo, mentre alle 17:30 spazio al corteo storico. Alle 19:30 l’uscita dei cavalli dal Cortile del Podestà. Sono Istrice, Drago, Torre e Chiocciola le quattro Contrade che sono state estratte insieme ad Aquila, Giraffa, Selva, Onda, Nicchio e Tartuca. Per chi invece è a ...