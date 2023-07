Palio di Siena 2 luglio 2023 | vincitore | chi ha vinto la Carriera di oggi | Risultato

Leggi su tpi

(Di domenica 2 luglio 2023)di: chi haladiDI– Chi ha) ildidel 32022? A trionfare in Piazza del Campo è stata la contrada del… NOTIZIA IN AGGIORNAMENTO… LA DIRETTA Quali sono le contrade che hanno corso ildidel 2? In ognicorrono di “diritto” le sette Contrade che non hanno disputato ladell’anno precedente nella ...