Padre Georg esiliato dal Papa non si presenta a Friburgo La rivincita su Bergoglio inizia con un guanto di sfida

Leggi su affaritaliani

(Di domenica 2 luglio 2023) Sarebbe dovuta essere la prima giornata diGänswein nella sua diocesi tedesca dipresso il Collegio Borromeo ma l’ex segretario diBenedetto XVI non si è visto perché è andato a Bregenz sul lago di Costanza, in Austria, a ordinare un sacerdote vicino ad un gruppo conservatore. Una sorta di ribellione al volere del Vaticano che fa capire come la partita tra il presule tedesco enon... Segui su affaritaliani.it