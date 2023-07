Osimhen | «Per me non c’è posto migliore di Napoli»

Leggi su ilnapolista

(Di domenica 2 luglio 2023) Victorha rilasciato un’intervista al portale nigeriano soccernet. Ecco cosa ha detto: «Ho vinto uno dei titoli più prestigiosi del calcio mondiale. E l’ho vinto con un club che apprezza le piccole cose che fai per loro». «Vincere lo Scudetto è una grande cosa per me. Qualunque cosa venga dopo lo scudetto, sarà grande, come la Champions League, la Coppa di Lega e qualsiasi altro trofeo». «Sono così orgoglioso di aver vinto lo scudetto, per me è una cosa enorme». «Sto lavorando duramente e ora sono dipendente dai trofei, lo scudetto è il mio primo trofeo da professionista. Non vedo l’ora che arrivi la nuova stagione». «Non ho mai visto una città più pazza del calcio come. I napoletani mostrano tutto l’amore per i loro giocatori. E ovunque io vada, sono rispettato. I bambini mi amano, molte persone mi ammirano, mi idolatrano indossando la ...