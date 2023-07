Osimhen | il PSG si allontana? La notizia che fa felici i tifosi napoletani

(Di domenica 2 luglio 2023) Il calciomercato è entrato nel vivo e iattendono con trepidazione tutte le notizie sul Napoli: buone o brutte che siano. Il mercato è iniziato ufficialmente, e a Napoli è tempo di immergersi in trattative e rinnovi dopo una stagione esaltante. Uno scudetto che mancava dalla città da 30 anni, un popolo intero che esplode di gioia dopo un’attesa tanto, troppo lunga. I napoletano hanno vissuto un sogno quest’anno. A fine stagione, però, Luciano Spalletti ha deciso di lasciare il club nonostante avesse ancora un anno di contratto. Al suo posto è arrivato Rudi Garcia, già esperto di Serie A, pronto a prendere in mano la squadra campione d’Italia. Vista la stagione straordinaria del Napoli tanti top club si sono, si stanno facendo e si faranno avanti per i gioielli della squadra. Il primo è stato Kim min-jae, ormai in direzione Bayer Monaco. I tedeschi infatti ...

Ilresta su. Secondo la stampa spagnola, sarebbe stato espressamente richiesto da Luis Enrique, sempre più vicino alla panchina del club parigino. Il Paris sarebbe pronto a mettere sul ...... Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Juan Jesus, Mario Rui; Anguissa, Lobotka, Zielinski; Lozano,, ... Partenze : Tahirovic (c, Ajax), Missori (d, Sassuolo), Volpato (c, Sassuolo), Wijnaldum (c,), ...Notizie Calcio Napoli - Dalla Francia riferiscono di un cessato interesse di un club per Victor. Nienteper ilStando a Le Parisien, ilavrebbe abbandonato la pista che porta all'attaccante del Napoli . I parigini avrebbero stanziato un budget da 200 milioni di euro per due giocatori: ...

Dalla Spagna – Psg su Joao Felix. Si allontana Osimhen CalcioNapoli1926.it

La vicenda Osimhen sta appassionando praticamente tutti. Resta Rinnova E' vero che De Laurentiis chiede tutti quei soldi Le domande sono praticamente sempre le stesse. E' inevitabile che… Leggi ...Il Napoli vuole trattenere i suoi gioielli, in particolare quelli che hanno contribuito alla vittoria dello scudetto, come Victor Osimhen, ...