“ORGOGLIO E MEMORIA” | L’EMIGRAZIONE DAL MERIDIONE D’ITALIA

Leggi su laprimapagina

(Di domenica 2 luglio 2023) Aperta dal 28 giugno al 28 agosto una Mostra all’Istituto Italiano di Cultura di New York Inaugurata il 28 giugno all’Istituto Italiano di Cultura (IIC) di New York la mostra “– Emigrazione dal”, una significativa esposizione ideata dal giornalista Luigi Liberti e patrocinata dall’IIC, che documentameridionale attraverso documenti e testimonianze della Collezione Bonelli, custodita nel Museo di Napoli. Nella mostra sono attestate le diverse storie ed i risvolti economico-sociali del fenomeno migratorio italiano a partire dalla seconda metà dell’Ottocento, una vera diaspora che in poco più d’un secolo ha visto uscire complessivamente dall’Italia oltre 27 milioni di emigrati, gran parte dei quali proprio dal Mezzogiorno.italiana è stato per ...