Ordine d’arrivo F1 | GP Austria 2023 | risultati e classifica gara

(Di domenica 2 luglio 2023) Oggi pomeriggio è andato in scena il GP d’, tappa del Mondiale F1 che si è disputata sul circuito di Spielberg. I piloti si sono fronteggiati a viso aperto lungo i 71 giri percorsi sul tracciato della Stiria, con l’ambizione di conquistare la prestigiosa vittoria nella classica europea di inizio estate, per i piazzamenti sul podio e per i posti chentivano i punti fondamentale in otticagenerale. Di seguito l’del GP d’, ie ladella settimadel Mondiale F1.GPF1GP ...

...nell'impresa di portare per primo su un isola o un club del Sud'... l'di Boniek e Platini e il ritorno di Bettega alla ... Una struttura organizzativa di prim'e una grande capacità di ......un freno agli abusi e alle situazione di rischio per l'... Nuovi divieti insu tutto il territorio comunale per la ... Calata Simone Vignoso, via Gramsci, via Alpini'Italia, via Fanti'...F2 / Red Bull Ring, Feature race:diPOS. PILOTA TEAM TEMPO/GAP 1 Richard Verschoor ...della Sampdoria campione'Italia ...