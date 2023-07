Onana si allontana dal Manchester United | dall’Olanda sicuri | altri due obiettivi

Leggi su inter-news

(Di domenica 2 luglio 2023)piace al, che però ritiene eccessiva la richiesta da parte dell’Inter. Questo è quanto riportato dal quotidiano olandese Telegraaf, che fornisce fa un quadro generale della situazione. DISTANTI – Andrévicino alla permanenza all’Inter. Questo è quello che filtra nelle ultime ore, con ulteriori conferme che arrivano soprattutto dai quotidiani olandesi. Ilritiene sempre eccessiva la richiesta dell’Inter per liberare il portiere camerunese. Gli inglesi valutanodue nomi, quelli già fatti nel corso di queste ore, cioè Justin Bijlow del Feyenoord e Kevin Trapp dell’Eintracht Francoforte. Fonte: Telegraaf Inter-News - Ultime notizie e calciomercato Inter - Il presente contenuto è riproducibile solo in parte, non ...