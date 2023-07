Onana | molto presto arriva l’offerta del Manchester United

(Di domenica 2 luglio 2023) Andréè in procinto di lasciare l’Inter, tutto dipende dalla volontà deldi investire 60 milioni per un portiere., secondo Alfredo Pedullà su Twitter, arriverà la prima offerta. PROPOSTA – Alfredo Pedullà avverte,arriveràdelper Andréall’Inter. Il giornalista scrive di una proposta da 45 milioni più bonus, i nerazzurri potrebbero però resistere. La volontà del club meneghino è chiara: 60 milioni di euro o il camerunense rimane a Milano.si è rivelato fondamentale per il gioco di Simone Inzaghi, quindi la sua permanenza non sarebbe assolutamente un problema. Il caso è diverso da quello più spinoso di Marcelo ...

L'importanza del portiere è anche dal punto di vista del gioco;, infatti, èabile con i piedi e questo permette ai nerazzurri di far partire l'azione con qualità senza dover per forza ...... in attesa che la questione Brozovic si sblocchi, potrebbe pensarci, sempre più vicino al ...economiche (ha una clausola di 10 milioni) che tecniche (le sue caratteristiche piaccionoa Pioli)...E intanto si aspetta lo United per. 2023 - 07 - 01 16:01:29 Juventus ancora sulle tracce di ... Quest'ultimo però potrebbe muoversipresto. 2023 - 07 - 01 12:35:32 Ufficiale: l'Inter ha ...

Calciomercato Inter, il Manchester United molla Onana: il sostituto ... Footballnews24.it

L'Inter seguirebbe per il post-Onana un portiere da tempo nel mirino dei top club europei, e apprezzato anche da Pep Guardiola ...Sembra essere sceso il gelo, in ottica calciomercato, sulla direttrice Inter-Manchester United relativamente alla trattativa, rilanciata e data per molto ben ...