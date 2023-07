Onana | Manchester United in difficoltà | problemi di budget

(Di domenica 2 luglio 2023) Andréresta sempre un grande obiettivo per la porta del, ma il suo arrivo in Inghilterra si fa sempre più difficile. Come riporta la testata inglese Daily Express, infatti, ilè relativamente limitato.DI– A causa delle limitazioni imposte dalla UEFA, in casasi fanno i conti con ilper il calciomercato. Che resta sostanzioso, dal momento che parliamo di circa 140 milioni di euro in totale. Quasi la metà di questi già spesi soltanto per un giocatore, ovvero Mason Mount. Le richieste dell’Inter restano alte, per una cifra attorno ai 50-60 milioni di euro e, pertanto, i Red Devils avrebbero ben pocoa disposizione per gli altri obiettivi nel ...

United -: le difficoltà per arrivare al portiereCome detto la situazione- United non è semplicissima. Il primo problema riguarda de Gea, portiere dei Red Devils con il ...alUnited, ci siamo: Marotta incassa i soldi per Lukaku, ma nel frattempo salta Azpilicueta A dare una mano a Marotta, in attesa che la questione Brozovic si sblocchi, potrebbe ...2023 - 07 - 01 17:29:47 Amrabat, anche ilUnited sul centrocampista viola Il... E intanto si aspetta lo United per. 2023 - 07 - 01 16:01:29 Juventus ancora sulle tracce di ...

Manchester United in pressing su Onana, ma non bastano i 50 milioni proposti. Intesa di massima tra il Milan e Christian Pulisic, manca invece quella con il Chelsea che vuole 25 milioni. In casa Juve ...Il centrocampista Marcelo Brozovic sta per trasferirsi all’Al-Nassr ma posta l’immagina di un circo su una storia Instagram. La trattativa è di nuovo saltata