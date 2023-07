Onana | le richieste dell’Inter non calano Ore di attesa – Sky

Leggi su inter-news

(Di domenica 2 luglio 2023) Come riportato da Sky Sport, l'Inter attende sempre un'offerta del Manchester United per André. Lenon, con una base minima di 50 milioni di euro.– Andréresta sempre sul piede di partenza. Il portierecontinua a restare nel mirino del Manchester United che ha chiesto informazioni, ma non ha ancora formulato un'offerta ufficiale. Anche a causa delle altedei nerazzurri, che non accettano proposte inferiori ai 50 milioni di euro per, di fatto, uno dei migliori portieri in circolazione al momento.