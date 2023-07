(Di domenica 2 luglio 2023), l’odissea di Michael e William “Buongiorno, scrivo questa email con il cuore in mano e sperando di diffondere un fatto disgustoso ed anacronistico. Una discriminazione che nel 2023 fa davvero arrabbiare”. A parlare sono due giovani uomini, Michael Ceglia (34 anni) e William Picciau (38): “UnaLGBT+ – come spiegano loro stessi”, che vive a Milano”. Un’infanzia tra Milano e Brescia l’uno, e Cagliaritano l’altro. “Il 20 Agosto 2017 ci siamo uniti civilmente con una cerimonia molto sentita al tramonto delle coste sarde. Due lavoratori, due imprenditori, due persone che sognano di migliorare la propria qualità di vita. Assurdo vero? Stiamo cercando una nuovapiù grande perché a Ottobre ci scadrebbe il nostro 4 + 4 di un Bilocale di 45 mq che ci ha accolto durante la nostra stabilizzazione di vita, ma che ora è davvero ...

Omofobia: “Siete una coppia gay non vi affittiamo la casa” - Luce Luce

Tiziano Ferro racconta al pubblico di Roma un episodio di discriminazione omofoba subita in passato e come ha reagito a essa.“Mi chiamano fr poi scappano”, Tiziano Ferro sull’omofobia all'Olimpico “Prendetevi la vostra vita, diventate ciò che volete e non ciò che gli altri vogliono” Di: Alessandra Leo, foto Adnkronos “Un pa ...