Omicidio Primavalle | la versione del killer | “Michelle mi ha aggredito per soldi”

Leggi su tpi

(Di domenica 2 luglio 2023), il: “mi haper” Il 17enne che ha uccisoCauso aavrebbe commesso l’dopo essere statodalla ragazza, che voleva idell’hashish che gli aveva venduto: è questa laribadita dalnel corso del secondo interrogatorio a cui è stato sottoposto, al termine del quale è stato convalidato il suo arresto. Non solo, secondo quanto riferito dall’assassino sarebbe stata una frase in particolare dia far scattare la furia omicida del ragazzo. “Se non mi dai i, dico a tua madre che ti fai le canne” avrebbe detto la vittima al ...