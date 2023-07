Omicidio Primavalle | domani fiaccolata in ricordo di Michelle Causo

(Di domenica 2 luglio 2023) ... lo scopo è di diffondere un messaggio di serenità , che proprio in questo territorio, a, è importante – dice all'Adnkronos Vincenzo Lenzoni Leggo messaggi non piacevoli ma se non partiamo ...

... lo scopo è di diffondere un messaggio di serenità , che proprio in questo territorio, a,... Mercoledì, in mattinata, intanto, a una settimana esatta dall', si terranno i funerali in ...18.15, nuovo sopralluogo Nuovo sopralluogo nell'abitazione del 17enne accusato di aver ucciso a Roma, nel quartiere di, la sua coetanea Michelle Maria Causo. Al vaglio l'arma ...18.15, nuovo spralluogo Nuovo sopralluogo nell'abitazione del 17enne accusato di aver ucciso a Roma, nel quartiere di, la sua coetanea Michelle Maria Causo. Al vaglio l'arma ...

Michelle Causo, uccisa a Primavalle: il giallo delle due telefonate del killer. «Lei si è difesa dalle coltellate» Corriere Roma

Flavio, fidanzato di Michelle Causo, vittima dell’omicidio di Primavalle, ha comprato due fedi per suggellare la promessa fatta alla fidanzata. Il giovane aveva promesso a Michelle che entro due anni ...Bisogna fare luce negli ambienti della droga per chiarire anche alcuni aspetti nella vicenda della morte di Michelle Maria Causo, la 17enne uccisa a coltellate da un suo coetaneo a Roma, il quale ha c ...