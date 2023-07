Nuovo codice della strada | nessuna pietà | se sbagli non guidi per 3 anni | Al bando i vizi pericolosi

(Di domenica 2 luglio 2023) Le modifiche approvate dal Consiglio dei ministri sulinaspriscono le pene per i comportamentialla guida: scopriamo quali sono le principali novità. Sin da quando Matteo Salvini ha ottenuto l’incarico di ministro dei Trasporti e delle Infrastrutture, ha anticipato che una delle sue priorità era quella di inasprire le pene per i comportamenti dannosi alla guida. Distrazioni, mancanza di rispetto delle regoleli e guida in stato alterato di coscienza sono le cause principali degli incidentili, motivo per cui nella revisione delpresentata dal ministro ci sono cambiamenti che riguardano tutti questi aspetti. Il...

... assieme ad alcune scelte (di, non molte) che ci permettono di sentirci più coinvolti nelle ... scheda video NVIDIA GeForce RTX 3060 e 16 GB di RAM, grazie alSteam fornito dal distributore....FOTOGALLERY Continua gallery %s Foto rimanenti Tecnologia Zuckerberg sfida Musk e lancia il...ai maxi licenziamenti attuati dal proprietario a poche settimane dall'acquisto Il nome inè "...... guardando al futuro in pochi scommettono che quel tipo di show possano digenerare appeal. Per questo si è optato per il cambiamento. Non si è voluti arrivare ad una situazione darosso.

Esodo luglio 2023: il calendario del traffico. Nuovo codice della strada: sono già in vigore le nuove regole QUOTIDIANO NAZIONALE

La presenza istituzionale ai lavori, che si apriranno mercoledì 5 luglio con la relazione del presidente dell'Anci Antonio Decaro, sarà molto qualificata: dal ...Incidente stradale in via Marconi a Caprara: un motociclista ricoverato in codice rosso. Sindaco Spanò istituisce limite di velocità a 30 kmh.