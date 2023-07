Nuova notte di proteste in Francia | incidenti e oltre 700 arresti

È unadi scontri in Francia . La protesta montata in un tutto il paese dopo l'uccisione da parte di un agente della polizia di Nanterre del 17enne Nahel non accenna a diminuire. Sono 719 , al ...... Bulzatti si concede a una lettura intimistica di un Bar di periferia di(1994). Qui, come in ... Così Bulzatti arriva al nuovo millennio, tentando unadimensione interno/esterno. Vediamo ......vecchia generazione con nuove luci a led e la riqualificazione delle attuali infrastrutture (...di una tecnologia che consente la diminuzione del flusso luminoso nelle ore più centrali della,...

Ancora violenze in Francia. Morto un manifestante caduto da un tetto - Morte di Nahel: fondo per la famiglia dell'agente che lo ha ucciso raccoglie 175 mila euro - Morte di Nahel: fondo per la famiglia dell'agente che lo ha ucciso raccoglie 175 mila euro RaiNews

Gentile Lettore, ogni giorno ANSA è impegnata nella produzione di informazione tempestiva e affidabile, grazie alla sua capillare presenza sul territorio nazionale e internazionale, con l’obiettivo di ...Le foto sono state postate sui social da Gianluca Papalini e raccontano la scorribanda dei vandali compiuta nella notte tra sabato e domenica quando con una bomboletta di vernice spray sono state imbr ...