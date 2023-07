Nozze Annalisa | presente anche Maria De Filippia con un look riciclato e già visto FOTO

(Di domenica 2 luglio 2023) Nella giornata di ieri, sabato 1 luglio, si è celebrato il matrimonio dicon il compagno Francesco Muglia. Per la seconda volta, dopo lesvoltesi ad Assisi l‘ex allieva di Amici ha festeggiato con amici vip e parenti organizzando una grande festa con rito laico in Liguria, a Tellaro. Tra gli invitatila conduttrice del talent che diede il via alla carriera della cantante,De L'articolo proviene da KontroKultura.

... e la verità è che non ho una risposta precisa", ha riflettuto. "Io lo interpreto come una ... in linea con i più recenti bridal trend a cura di Vittoria Romagnuolo Con le suein Emilia ...Primo maggio, sfregio da: perché la sinistra la caccia dal concertoneNella giornata di ieri, sabato 1 luglio , si sono celebrate ledella cantantecon il compagno Francesco Muglia . Per la seconda volta, dopo le riservatissimein quel di Assisi , l 'ex allieva di Amici ha festeggiato con amici vip e parenti ...

Annalisa si è sposata: ecco il vestito (tutt'altro che tradizionale) Vanity Fair Italia

La cantante, che il 29 giugno ad Assisi ha sposato in segreto il manager Francesco Muglia, ha sfoggiato un minidress in pizzo bianco impreziosito da cristalli ...Annalisa si è sposata con il suo compagno Francesco Muglia e i due sono stati davvero bravi a mantenere alta la privacy e la riservatezza attorno al loro ...