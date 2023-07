Non solo Francia e Svizzera | dove sta esplodendo la rivolta | scenario inquietante

(Di domenica 2 luglio 2023) La polveriera francese continua a travolgere l'Europa. Come vi abbiamo raccontato, le rivolte che stanno infiammando la, ora bussano alle porte della. Almeno sette persone sono state arrestate a Losanna, in, negli incidenti legati alle proteste scatenate indall'uccisione di un ragazzo di 17 anni, Nahel, martedì scorso a Nanterre, per mano della polizia. Più di un centinaio di giovani si è radunato ieri sera nel centro di Losanna, ed ha attaccato diversi negozi, riporta il portale Swiss Info. Tra i fermati ci sono sei minorenni. Tutti sono stati trasferiti in Questura e la Polizia Giudiziaria ha aperto un'inchiesta sotto la supervisione della Procura. Tra i danni segnalati, le vetrine infrante nel quartiere Flon, la porta di un grande magazzino danneggiata. Sul luogo dei disordini, ...

Le opposizioni hanno approfittato della situazione per andare all'attacco del governo e chiedere le dimissioni del rappresentante dell'esecutivo ma Sgarbi, fedele a se stesso,presenterà ......l'hanno acquistata lo scorso gennaio maoggi, dopo un restauro durato alcuni mesi, la coppia d'oro dei social è entrata in possesso della proprietà. E come era prevedibile, l'influencerha ...... è stato particolarmente pervasivo) e un aumento delle temperature nelle principali città italiane (+1,3 gradi centigradinegli ultimi 9 anni). Sulla discesa, però, ha inciso, epoco, anche ...

Carnevali: 'Cerchiamo un accordo per Frattesi, ma non aspettiamo solo l'Inter. Piace alla Roma, sul Milan ... Calciomercato.com

Un duro colpo è in arrivo per la perfida zia Behice nelle prossime puntate di Terra Amara: Fekeli, che già da tempo mal sopporterà la presenza della donna in casa sua, le chiederà di trasferirsi in un ...L'ambizione è completarlo entro il 2050, ma ci sono dubbi che sia davvero fattibile in un paese grande quasi quanto l'Italia ...