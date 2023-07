Non posso violare la legge | la sindaca di Latina | perché non diamo il patrocinio al Pride

Leggi su iltempo

(Di domenica 2 luglio 2023) Il comune dinon concederà ilalche sfilerà in città il prossimo 8 luglio. Sulla falsariga di quanto accaduto nelle scorse settimane con la manifestazione nella Capitale e il passo indietro della Regione Lazio guidata da Francesco Rocca che dopo aver concesso illo ha revocato, anche ladiMatilde Celentano fa retromarcia. È lei stessa a spiegarne le ragioni dicendosi «sinceramente amareggiata ed offesa per quel che è accaduto intorno alla manifestazione Lazio. Ad una mia iniziale apertura al dialogo e al confronto con le Associazioni si è risposto con una inaccettabile strumentalizzazione, come avvenuto a livello regionale. Non è possibile condividere l'impianto centrale del documento redatto dagli ...