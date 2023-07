Non facevano l' interesse dell' Italia | Lollobrigida | la rivelazione che umilia la sinistra

Leggi su liberoquotidiano

(Di domenica 2 luglio 2023) Il ministro all'Agricoltura, Francesco, interviene alla rassegna Fenix organizzata a Roma da Gioventù Nazionale e affronta un argomento caldo come quello'immigrazione: "Come si fa da popolo di emigranti ad essere contrari all'immigrazione? Noi sappiamo che abbiamo bisogno anche di immigrazione. Ma deve essere immigrazione legale, si crea contrastando quella illegale, che c'è stata in questi anni creando disordine e caos. Le nostre imprese hanno bisogno di questa forza lavoro", ha affermato il ministro. Poi ha aggiunto: "I Paesi dall'altra parte - ha aggiunto - hanno il nostro stesso obiettivo. Qualche giorno fa ho incontrato 'ambasciatore ed il ministro del Bangladesh. La proposta che ci siamo fatti: un loro giovane invece di dare 6mila euro ad uno scafista, anche se il termine è improprio, con la metà dei soldi lo si fa studiare lì, ...