Non difende gli italiani | preoccupante | Salvini | chi c' è nel mirino Poi la bomba sui sondaggi

(Di domenica 2 luglio 2023) Matteoha le idee chiare e prepara il piano per sbancare in Ue alle Europee del 2024. In un'intervista al Corriere il leader della Lega spiega: “Tutto il centrodestra unito, senza i socialisti. La sfida è questa: evitare a tutti i costi che la sinistra possa restare nel governo europeo dopo tutti i danni e gli scandali. Sono certo che tutti i partiti della maggioranza, a partire da Fratelli d'Italia e Forza Italia, condividano l'obiettivo. Sono pronto a proporre un patto scritto, prima del voto: niente compromessi con la sinistra. Il tempo delle emergenze è finito e saremo chiari con gli elettori, evitando fibrillazioni e sospetti nel nostro campo. Faremo di tutto per battere la sinistra nelle urne ed evitare che i perdenti rientrino dalla finestra grazie a giochi di palazzo e tradimenti come con il Conte II. Dico di più: abbiamo ottimi rapporti con alcuni ...