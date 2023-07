No | la Corte Suprema Usa non è reazionaria

Leggi su panorama

(Di domenica 2 luglio 2023) Sono sentenze significative quelle recentemente emesse dellaamericana. E questo vale per almeno tre ambiti. In primis, la maggioranza dei togati ha de facto abolito la cosiddetta “affirmative action”: la pratica, cioè, di considerare l’etnia un fattore da tenere in considerazione nelle ammissioni universitarie. In secondo luogo, laha dato ragione a una web designer cristiana che si rifiutava di realizzare siti web che celebrassero i matrimoni omosessuali. Infine, ma non meno importante, i giudici hanno cassato il maxi piano di condono del debito studentesco, che era stato annunciato l’anno scorso dall’amministrazione Biden. In tutti questi casi, a prevalere sono stati i sei togati di nomina repubblicana, mentre le loro tre colleghe di designazione dem si sono schierate in senso opposto. Una situazione che ha ...