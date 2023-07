Nelle periferie-ghetto di Torino | Milano e Roma Isole criminali tra risse | spaccio e baby gang

Le immagini di auto in fiamme e di rivoltosi che si fronteggiano con la poliziafrancesi ricordano i conflitti degli anni passati. I politici francesi sono perseguitati dallo spettro ...ore successive, decine di migliaia di giovani maschi, molti dei quali minorenni, hanno dato vita a violenti disordinidelle città francesi, da Nantes nel nord a Marsiglia nel ...... lo stato di emergenza (provvedimento adottato l'ultima volta il 15 novembre 2015, dopo gli attentati jihadisti del Bataclan, e la penultima nel 2005 per la precedente rivolta), e una ...

Caos rifiuti nelle periferie di Palermo, nuovi problemi di raccolta in casa Rap BlogSicilia.it

Quello che sta accadendo in Francia ci riguarda e ci interroga direttamente. E, a meno di un’antistorica e irrealistica idea isolazionista, vale la pena innanzitutto domandarci se non sia riduttivo e ...La fine dell’autorità, l’insufficienza dei padri, lo sradicamento dei casseur, di adolescenti che non si sentono né cittadini né figli: nella rivolta delle periferie in Francia si vedono i segni di un ...