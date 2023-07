Nel Lazio saldi estivi al via il 6 luglio

Leggi su ilfaroonline

(Di domenica 2 luglio 2023) Roma – A maggio, la Giunta regionale del, presieduta da Francesco Rocca, su proposta dell'assessore allo Sviluppo economico, Roberta Angelilli, ha approvato la delibera che fissa l'inizio deial 6proposta. La data è stata decisa, rispetto alla tradizionale prima domenica del mese, per far partire inel medesimo giorno in tutto il territorio nazionale come stabilito dalla Conferenza delle Regioni.