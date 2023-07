Nba | Westbrook resta ai Los Angeles Clippers | rinnovo biennale

(Di domenica 2 luglio 2023) Prosegue il caos di questi primi giorni di free agency NBA, con già diverse decine di accordi trovati in vista della stagione 2023/2024. Nella nottata italiana i Lose Russellhanno deciso di prolungare il loro rapporto, con unda 8 milioni di dollari complessivi per la point guard arrivata a febbraio. Prolungamento anche per Domantas Sabonis, con i Sacramento Kings, per un quinquennale da 217 milioni di dollari. Dillon Brooks passa agli Houston Rockets con un quadriennale da 80 milioni di dollari con la franchigia texana. SportFace.

