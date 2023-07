...arriva a partire dal giorno 10 luglio ma è anche possibile che possa essere anticipato perbeneficiari o arrivare a fine mese per altri. Indicativamente l' indennità di disoccupazione...... come pure di assegno sociale o familiare, di tutela della maternità, o ancora di, piuttosto ...Spid ci hanno dato una mano " continua la Piumatti - portando un'avanzata tecnologica laddove...A partire dall'1 luglio, i docenti con contratti scaduti il 30 giugno possono presentare domanda di disoccupazione(Nuova Assicurazione Sociale per l'Impiego) , purché soddisfino...

Naspi, alcuni precari segnalano: “Non posso inoltrare la domanda perchè non riesco ad accedere alla piattaforma Inps” Orizzonte Scuola

Sono diversi i precari della scuola che segnalano problemi ad accedere alla piattaforma online dell’Inps per inoltrare la domanda di disoccupazione Naspi. Ci scrive direttamente una lettrice: “sono ...Non avendo prodotto alcuna prestazione, i periodi di contribuzione relativi al rapporto o ai rapporti di lavoro successivi all'ultima prestazione di disoccupazione sono sempre utili per la ...