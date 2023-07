(Di domenica 2 luglio 2023) E’ accusata di avereto 350di hashish aldetenuto durante i colloqui: una donna è stataieri neldi Carinola, nel Casertano , e trasferita nell’istituto penitenziario di Pozzuoli (Napoli) in quanto risultata recidiva. Secondo quanto emerso dagli accertamenti era riuscita a eludere i controllindo la drogagli. "Bisogna necessariamente...

A Civitella del Lago, piccola frazione di Baschi (Terni), conabitanti - e un solo bimbo in età ... che mescola a sorpresa tutti i sapori della terra, dalla spuma di patate chemisticanza, ...... ma altrettanto fondamentali per la salute - siun'industria incredibilmente complessa , ... lo stabilimento oggi impiega oltrepersone , responsabili ogni anno della produzione tra 11 e 13 ...A circakm a sud di Mosca, nella regione russa di Lipetsk , erano stati scavati fossati nelle ...in russo afferma 'l 'uomo del Cremlino è ovviamente molto spaventato e probabilmente sida ...

Nasconde 350 grammi di coca sotto gli abiti e li consegna al marito in carcere. Arrestata Gazzetta del Sud

Ascolta l'articolo L’attività di contrasto allo spaccio di stupefacenti nel capoluogo da parte del personale dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico della Questura ha portato al sequestr ...Sequestrato il materiale rinvenuto, lo straniero è stato tratto in arresto per detenzione al fine di spaccio di sostanze stupefacenti ...