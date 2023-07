(Di domenica 2 luglio 2023)ha fatto una graditaal, club nel quale è cresciuto calcisticamente, facendo la trafila nel settore giovanile per poi esordire in prima squadra. Con i messicani ha totalizzato ...

Lozano ha fatto una gradita sorpresa al Pachuca , club nel quale è cresciuto calcisticamente, facendo la trafila nel settore giovanile per poi esordire in prima squadra. Con i messicani ha totalizzato ...Il quotidiano sportivo torinese scrive di una telefonata che Giuntoli avrebbe fatto ad Allegri, attualmente in, venerdì, appena ricevuto il via libera dal presidente del, De Laurentiis,...... rischiano di rovinartela, questa benedetta (questa volta sì, letteralmente). Ha cominciato ... per otto ore di fila, dalle 10 alle 18, dal personale della società Enav Aptche, a sua ...

Napoli, vacanza in Messico per Lozano: che sorpresa al Pachuca Corriere dello Sport

A quasi dieci anni dall'ultima volta Federico Fernandez torna a Napoli. Il difensore argentino ha giocato con la maglia azzu ...In attesa di capire quale sarà il suo futuro, con il domani a Napoli molto incerto, Hirving Lozano si gode le vacanze in Messico.