Napoli | tenta di estorcere del denaro ai familiari e minaccia lo zio

(Di domenica 2 luglio 2023) Tempo di lettura: < 1 minutoStanotte gli agenti del commissariato Vasto-Arenaccia, su disposizione della centrale operativa, sono intervenuti in via Sant’Attanasio aper una segnalazione di lite familiare. Gli agenti, giunti nell’abitazione, sono stati avvicinati da due coniugi i quali hanno raccontato che, poco prima, il nipote, come già accaduto in altre occasioni, aveva chiesto loro dei soldi ma al loro rifiuto li avevati ed aveva puntato un coltello da cucina alla gola dello zio; infine, si era allontanato in camera sua. I poliziotti hanno bloccato il giovane e, dopo averlo identificato per un 20enne napoletano con precedenti di polizia, lo hanno arrestato perta estorsione aggravata e maltrattamenti in famiglia. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

