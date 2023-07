Napoli | periodo nero per Insigne | sconfitta | penultimo posto e nuovo infortunio alla gamba

(Di domenica 2 luglio 2023) Sono tempi sempre più duri per l’ex capitano del, Lorenzo. Nell’ultima partita contro il Real Salt Lake, infatti, la sua squadra ha rimediato una bruttaperdendo per 1-0 in casa. Il Toronto, ora, si trova alnella classifica dell’Eastern Conference. Probabilmente, dopo aver lasciatoper il Canada, mai si L'articolo

...vincitore della prima edizione del Tropea Film Festival è stato The Delay di Mattia. Ad ... Sulla crisi creativa del cinema attuale: "La crisi dipende dalpressapochista che stiamo vivendo.... con quasi 4mila persone, più del doppio dello stessodello scorso anno. Così per allentare ... Intanto è iniziata la missione 101 della Open Arms salpata in mattinata da. "Ci dirigiamo ...E Cristiano Giuntoli, che ha ufficialmente lasciato. Timothy Weah (LaPresse) - calciomercato. Racconta con orgoglio il figlio: "Ildi mio padre al Milan fa parte della storia della mia ...

Napoli, periodo nero per Insigne: sconfitta, penultimo posto e nuovo ... DailyNews 24

L'attuale centrocampista del Sassuolo è uscito allo scoperto in una intervista dichiarando che gli piacerebbe giocare in una squadra italiana del Sud e che il suo periodo in neroverde può dirsi chiuso ...Il giornalista Carlo Alvino ha parlato a Radio Kiss Kiss Napoli dell’addio di Cristiano Giuntoli Il giornalista Carlo Alvino ha parlato a Radio Kiss Kiss Napoli dell’addio di Cristiano Giuntoli: “Il g ...